Økte inntekter hevet bunnlinjen

SWEDBANK

Den svenske storbanken Swedbank leverte et godt kvartal med økte inntekter og bunnlinje.

– Vekst, bedre lønnsomhet og klart businessfokus karakteriserte kvartalet, sier Jens Henriksson, konsernsjef i Swedbank, i rapporten.

Sammenlignet med fjoråret falt netto renteinntekter fra like i overkant av 6.541 millioner svenske kroner, til like under 6.672 millioner i år. Det var ventet 6.556 millioner kroner, ifølge konsensusestimater.

Totale inntekter økte imidlertid med 468 millioner fra 11,4 milliarder til 11,9 milliarder. Det var hovedsakelig kommisjonsinntekter som bidro til denne oppgangen – som for øvrig gikk til ny rekord i kvartalet.

Swedbank fikk et resultat før skatt på 6.852 millioner svenske kroner i andre kvartal 2021. På forhånd var det ventet resultat før skatt på 5.811 millioner svenske kroner.



Resultat før utlånstap endte på 6,9 milliarder mot 6,4 milliarder i fjor. Bunnlinjen ble hevet til 4,2 milliarder fra 4 milliarder.

Avkastningen på egenkapitalen økte til 14,2 prosent, og selskapet opplevde høy vekst i boliglånsvolum og melder om solid kapital og likviditet.

Swedbank hadde netto tilbakeføringer av tapsavsetninger på 27 millioner svenske kroner i kvartalet, mot ventede tapsavsetninger på 444 millioner svenske kroner.