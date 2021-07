Nisjebanken Pareto Bank rapporterer tirsdag morgen et resultat før skatt på 174 millioner kroner i årets andre kvartal. Til sammenligning fikk banken et resultat før skatt på 170 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Bankens netto renteinntekter ble 213 millioner kroner i andre kvartal, noe som er rekord siden banken ble etablert i 2008. I samme periode i fjor var netto renteinntekter 184 millioner kroner.

Rentemarginen mellom utlån og innskudd var 5,9 prosent i andre kvartal, en oppgang fra 5,4 prosent i andre kvartal i fjor. Utlånsmarginen løftes av utlånsrelaterte gebyrinntekter og løpende tilpasning av utlånsrenter på nye engasjementer. Utlånsvekst, lavere markedsrenter og lavere kostnader knyttet til innskudd har også bidratt til å øke netto renteinntekter, melder banken.

«Aktiviteten i første halvår var god, og dette ventes å fortsette i takt med gjenåpningen. I andre halvår forventes det en moderat volumøkning hensyntatt innfrielser knyttet til ferdigstillelse av eiendomsprosjekter. Bankens lønnsomhetsambisjon står fast på 14 prosent», skriver banken i børsmeldingen.

Egenkapitalavkastning etter skatt ble 14,7 prosent i andre kvartal.

Reverserer tap

Normalisering og gjenåpning fører til bedre vekstutsikter. Som følge av dette ble sannsynlighetene for enkelte av scenarioene med høyest tap redusert i modellen for forventet kredittap. Dette førte til at nedskrivinger og tap på utlån ble reversert med kr 3,4 millioner kroner i andre kvartal.

Netto utlån til kunder var 15,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, mot 15,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Veksten har primært kommet innen prosjektfinansiering av eiendom og selskapsfinansiering, melder Pareto Bank.

Pareto Bank hadde en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent ved utgangen av andre kvartal. Til sammenligning var den rene kjernekapitaldekningen 16,8 prosent ved utgangen av første kvartal i år. Reglene for risikovekting av eiendomsprosjekter ble avklart i andre kvartal, og bankens kapitaldekning er beregnet basert på disse, opplyses det.

Pareto Bank (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Netto renteinntekter 213 184 Sum inntekter 212 208 Tapsavsetninger -3 -0,1 Resultat før skatt 174 170