Hever kursmålet i Pareto Bank

Kursmålet justeres opp fra 59 til 62 kroner per aksje, i følge TDN Direkt. DNB gjentar også kjøpsanbefalingen. Hittil i år er kursen på Pareto Bank-aksjen opp med nesten 40 prosent.

«Sterk "pipeline" og robust kredittkvalitet baner vei for lønnsomhet på kort sikt, og er bakgrunnen for vår oppjustering av kursmålet», skriver DNB.

På bakgrunn av høyere netto renteinntekter og lavere tapsavsetninger, har meglerhuset skrudd opp 2022-23-estimatene for resultat per aksje med 4-5 prosent. Netto renteinntekter fra kvartalstallene endte 5 prosent over DNBs estimater.

«Banken handles fortsatt under vår estimerte bokverdi. Dersom Pareto Bank i tillegg fortsetter å levere egenkapitalavkastning på linje med målet på 14 prosent, er det videre oppsidepotensial i aksjen», skriver meglerhuset. Egenkapitalavkastningen i andre kvartal endte på 14,7 prosent.