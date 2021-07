Får en kjøpsanbefaling etter flere dager med kursfall

13. juli presenterte DNB sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 2 prosent før aksjen sluttet på 187,60 kroner. Fem dagers sammenhengende kursfall har sendt aksjen ned nesten 9 prosent siden kvartalstallene ble kjent.

Norne Securities velger nå å oppgradere aksjen fra en hold-anbefaling til en kjøpsanbefaling og opererer med et kursmål på 196 kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 12 prosent fra onsdagens sluttkurs på 175 kroner.

Attraktiv prising

«Prisingen er nå mer attraktiv», skriver analytikeren og minner om at DNB-aksjen har underprestert i forhold til sine nordiske rivaler.

I andre kvartal 2021 fikk DNB et resultat før skatt på 8,3 milliarder kroner, opp fra 6,3 milliarder kroner andre kvartal 2020. På samme tid i fjor måtte DNB sette av over to milliarder kroner til fremtidige utlånstap. Nå er utsiktene bedre og DNB tilbakefører nå avsetninger på netto 833 millioner kroner.

«Etter et svært godt første kvartal styrkes DNBs utvikling ytterligere gjennom andre kvartal, støttet av høyere vekst som følge av gjenåpningen av norsk økonomi og solid likviditet i de fleste husholdninger», skrev DNB da kvartalstallene ble presentert.