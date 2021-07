Lavere inntekter for Danske Bank

I Norge er Danske Bank den tredje største banken etter DNB og Nordea, og fredag morgen legger den norske filialen frem sine regnskapstall for årets andre kvartal.

I andre kvartal i fjor måtte den norske virksomheten sette av nesten 1,4 milliarder kroner til fremtidige utlånstap. I andre kvartal i år er tapsavsetningene 421 millioner kroner. Med betydelig lavere avsetninger er også resultat før skatt kraftig opp. I årets andre kvartal ender den norske virksomhetens resultat på 553 millioner kroner, opp fra et underskudd på 388 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

– Danske Bank i Norge bygger videre på den gode starten vi fikk i første kvartal, og fasit etter første halvår viser bedring på en rekke punkter. Det er i så måte betryggende å se at banken hever seg videre etter et utfordrende 2020, og spesielt at tapsavsetningene nå er nede på lave nivåer igjen, sier landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge i en pressemelding.

Lavere inntekter

Ved utgangen av første kvartal i år hadde Danske Banks norske filial en utlånsportefølje på 340,6 milliarder kroner. I løpet av årets andre kvartal har denne vokst til 343,5 milliarder kroner, en vekst på 0,9 prosent i kvartalet. For ett år siden var utlånsporteføljen 339,3 milliarder kroner. 12-måneders utlånsvekst er nå på 1,2 prosent.

– Vi ser at utlånsveksten i privatmarkedet fortsatt er meget sterk, og at flere og flere nordmenn velger oss som sin hovedbank, sier Mellingsæter.

Utlånsveksten i privatmarkedet var på 11 prosent sammenlignet med etter andre kvartal 2020. Utlån til bedriftsmarkedet falt noe grunnet redusert eksponering i oljeservice-segmentet, samt at flere aktører har finansiert via obligasjonsmarkedet, opplyses det.

Netto renteinntekter for den norske filialen var 1,398 milliarder kroner i andre kvartal i år, en nedgang fra 1,545 milliarder kroner i andre kvartal i fjor, men opp fra 1,348 milliarder kroner i årets første kvartal.

Netto provisjonsinntekter var 267 millioner kroner, en oppgang fra 261 millioner kroner i forrige kvartal, men ned fra 285 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Danske Bank Norge (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Netto renteinntekter 1.398 1.545 Sum inntekter 1.814 1.962 Tapsavsetninger 421 1.355 Resultat før skatt 553 -388

Leverer som ventet

Danske Bank- konsernet fikk et resultat på 3,75 milliarder danske kroner i andre kvartal. På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 3,72 milliarder danske kroner ifølge estimater innhentet av Infront.

Netto renteinntekter ble 5,52 milliarder danske kroner, og tapsavsetningene var på 240 millioner danske kroner. På forhånd var det ventet netto renteinntekter på 5,51 milliarder danske kroner og tapsavsetninger på 229 millioner danske kroner.

Danske Bank opprettholder målet om en egenkapitalavkastning på 9-10 prosent innen 2023. For første halvår 2021 var egenkapitalavkastningen 7 prosent.