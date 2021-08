Banken sier at restruktureringen går for full, og resultatet er bedre enn det analytikerne ventet. Resultatet betyr en vitamininnsprøytning for bankens virksomhet i Asia etter et svært turbulent 2020.

Fortjenesten før skatt ble oppgitt til 10,8 milliarder dollar, opp fra 6,5 milliarder i 2020. Gevinst etter skatt økte med 5,3 milliarder doller til 8,3 milliarder.

Aksjeutbyttet er satt til sju prosent i første halvår.

(©NTB)