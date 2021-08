70 prosent har sluttet på grunn av arbeidstidene – bare klaging mener tidligere børssjef

I en undersøkelse blant nyansatte juniorbankere hos Goldman Sachs kommer det frem at den økende arbeidsmengden under pandemien har gått utover deres mentale helse, skriver City A.M. Opp til 70 prosent av de nyansatte i investeringsbanken har sluttet siden pandemiens start.

I en lekket PowerPoint-presentasjon har ansatte tatt til orde for å redusere arbeidstiden til 80 timer i uken. Det har tvunget flere investeringsbanker til å gjennomgå sin arbeidspraksis, øke lønningene og tilby spesialbonuser, for å fortsette å være attraktive arbeidsplasser.

I juni avslørte JPMorgan at de vil øke startlønnen for juniorbankere til 100.000 dollar. Det tilsvarer 878.000 kroner – mer enn det dobbelte av medianinntekten i Norge, som ifølge SSB er på 431.000 kroner.



Det får den tidligere sjefen for London Stock Exchange, Xavier Rolet, til å reagere.

I et Linkedin-innlegg klager Rolet på de «kravstore» nyansatte, og mimrer tilbake til 130-timers uker hos Goldman Sachs, på 80-tallet.

– Vi var på kontoret gjennom hele handelsdagen på Wall Street. Deretter spiste vi middag ved pulten, for så å handle på Asiabørsene fra 20 til 22. Under børspausen dro vi hjem, og handlet Tokyo-ettermiddagen hjemmefra fra midnatt til klokken 2 om natten. Vi fikk en blund på øyet frem til klokken 04.00, i tide til å plassere ordrene i de europeiske markedene i tide til åpningen, mimrer den tidligere sjefen for London-børsen.

Rolet mener de lange arbeidstidene er nødvendige for å holde de amerikanske og europeiske finansinstitusjonene konkurransedyktige. Han peker også på at det finnes mange som jobber mer for mindre betaling enn det juniorbankerne får.

– Bankene bør ansette fattige og sultne, som måtte forsørge seg selv gjennom tiden på college, i stedet for kravstore nyutdannede med urealistiske forventninger, sier Rolet i en kommentar til Mail on Sunday.