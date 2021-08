Investeringbanken Jefferies avslører sine beste tech-aksjer

Banken advarte mot «ekstreme» posisjoner i enten verdiaksjer eller vekstaksjer, ifølge CNBC. En verdiaksje er priset lavere enn resten av markedet. En vekstaksje ventes å ha en rask vekst, men de er ofte dyrere. Rådet kommer etter at analytikere har spådd at fokuset på verdiaksjer er på vei mot slutten, og investorer trekkes igjen til vekstaksjer.

Den gyldne middelvei

Jefferies-analytikerne sier, som Aristoteles sa for snart 2.500 år siden, at den gyldne middelvei er veien å gå. For å finne den deler de aksjene inn i tre grupper: vekstaksjer til rimelige priser, vekstaksjer til rimelige priser og vekstaksjer som gir rimelig avkastning.

Felles for alle aksjene er at de har et sterkt momentum i inntjeningen, sa analytikergruppen ledet av Desh Peramunetilleke.

Aksjene kommer fra et bredt utvalg av sektorer, med teknologi-, material- og forbruksvaresektoren best representert. Minst fokus var det på aksjer fra finans og eiendom.

Her er et utvalg av aksjene innenfor maskinvare, programvare og halvledere:

Maskinvare

Både Samsung Electronics og dets datterselskap, Samsung SDI, fremheves av analytikerne i Jefferies som vekstaksjer til rimelige priser. På listen får de blant annet selskap av de taiwanske bedriftene Delta Electronics, Unimicron Technology og Nan Ya PCB.

Med på listen kommer også det kinesiske elektronikkomponentfirmaet BOE Technology Group, sammen med pc-produsenten Lenovo.

Apple trekkes frem som en verdiaksje til en rimelig pris, sammen med Ericsson

Programvare

Jefferies ser på kinesiske Venustech som en rimelig vekstaksje, mens indiske Tech Mahindra ser på som en vekstaksje som gir rimelig avkastning. Det amerikanske cybersikkerhetsfirmaet NortonLifeLock anses for å være en rimelig verdiaksje.

– En måte å ikke bli forvirret av spørsmålet om verdi- eller vekstaksjer er å følge inntjeningen, sier Jefferies-analytikerne.

Halvledere

Blant selskaper som jobber med halvledere liker investeringsbanken den taiwanske produsenten TSMC, og det koreanske SK Hynix, som begge anses som billige vekstaksjer. Fra USA mener banken at Texas Instruments, Skyworks Solutions, KLA og Qorvo er undervurderte verdiaksjer.

Fra Europa finner banken verdiaksjer som STMicroelectronics og BE Semiconductor Industries.