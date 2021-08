– Jeg er godt fornøyd med resultatet og veksttakten

BN Bank leverte netto renteinntekter på 181 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 158 millioner kroner fra samme periode i fjor. De samlede inntektene beløp seg til 224 millioner kroner i kvartalet, mot fjorårets 193 millioner.

Driftsresultat før tap på utlån ble 152 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 126 millioner kroner i samme periode i 2020, mens avkastning egenkapitalen ble 10,6 prosent, mot 7,1 prosent.

Den totale utlånsporteføljen har vokst med 5 milliarder kroner de siste 12 månedene, som tilsvarer 11,4 prosent. I samme periode har innskuddene steget med 2,3 milliarder kroner, en vekst på 13,9 prosent.

– Jeg er meget godt fornøyd både med resultatet og den veksttakten innenfor innskudd og boliglån som vi ligger på nå, sier adm. direktør Svein Tore Samdal i rapporten.

I andre kvartal vokste BN Banks totale utlånsvolum innen personmarkedet med 1,4 milliarder kroner siste kvartal, som tilsvarer en vekst på 4,8 prosent. For bedriftsmarkedet gikk utlånsporteføljen ned med 0,2 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor, en nedgang på 0,9 prosent.

Etter en betydelig økning i tapsavsetninger igjennom 2020 har banken i 1. halvår 2021 inntektsført 21 millioner kroner under tap på utlån. Samlet ga dette et resultat etter skatt for 1. halvår 2021 på 239 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent.

Les hele kvartalsrapporten her.