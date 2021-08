Rekordtall fra SpareBank 1

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat før skatt på 1.317 millioner kroner i andre kvartal 2021, opp fra 972 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

For første halvår kom resultatet før skatt opp i 2.000 millioner kroner. Dette er kraftig opp fra 30 millioner kroner i samme periode i fjor, og er det sterkeste halvårsresultatet noensinne.

– Dette halvårsresultatet er nesten 200 millioner kroner bedre enn resultatet for hele fjoråret. (...) Selskapene våre fortsetter å levere solid drift, konkurransedyktige produkter og distribusjon i verdensklasse, sammen med bankene, sier administrerende direktør Sigurd Aune i en kommentar.

Annualisert egenkapitalavkastning i første halvår ble 22,2 prosent, opp fra 0,4 prosent i samme periode i fjor.

Fremtind viser styrke

Fremtind Forsikring bidro i andre kvartal med et resultat før skatt på 1.043 millioner kroner, mot 848 millioner kroner i andre kvartal 2020.

Sparebank 1 Forsikring fikk et resultat før skatt på 230 millioner kroner i kvartalet, mot 117 millioner kroner i samme periode i fjor.

Odin Forvaltning-konsernet fikk et resultat før skatt på 23 millioner kroner i andre kvartal 2021, mot et resultat før skatt på 29 millioner kroner i andre kvartal 2020.

Her er det verdt å merke seg at Odin Forvaltning konsern ble fisjonert ut av SpareBank 1 Gruppen konsern pr. 1. mai 2021 til kontinuitet, med SpareBank 1 Forvaltning AS som det nye morselskapet.

Rapporten her.