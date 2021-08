Litt sterkere etter lavere utlånstap

BRAbank leverte et andre kvartal nesten på linje med første kvartal i år. Rentenettoen endte på 115,4 millioner kroner mot 120,4 i første kvartal.

I fjor endte tilsvarende post på 59,9 millioner, hvilket ved første øyekast kan se ut som en fantastisk utvikling. Men BRAbank fusjonerte med Easybank i fjor med regnskapsmessig effekt 1. oktober 2020. Tallene for perioden før 1. oktober er dermed kun for Easybank.

Sum inntekter endte i andre kvartal på 119,3 millioner kroner mot 124,8 millioner i første kvartal.

Utlånstap viser seg å være den utslagsgivende posten. I andre kvartal endte den med et tap på 34,4 millioner kroner, mens den i første kvartal endte på minus 45,6. Det sørget for at bunnlinjen endte på 27,9 millioner i første kvartal mot 34,5 millioner i andre kvartal.

Det er bankens beste resultat hittil.

Egenkapitalavkastningen endte på 11,4 prosent og fortsetter en positiv utvikling. Egenkapitalen økte til 1,3 milliarder og banken har solid buffer til regulatoriske kapitalkrav, heter det i kvartalsrapporten.

BRAbank (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Rentenetto 115,4 59,9 Sum inntekter 119,3 71,9 Resultat før utlånstap 79,7 52,4 Resultat før skatt 45,6 19,1