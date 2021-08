Kraftig resultatvekst for SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank fikk i andre kvartal et resultat før skatt på 959 millioner kroner, opp fra 266 millioner kroner på samme tid i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 13,2 prosent for kvartalet, sammenlignet med 4 prosent i samme tidsperiode i fjor.

Resultatet kommer av vekst, økte inntekter og betydelig lavere nedskrivninger sammenlignet med foregående kvartaler. Nedskrivningene på utlån og garantier var i andre kvartal på 58 millioner kroner, ned fra 831 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Vi har løpende og tett oppfølging av våre bedriftskunder, og registrerer at flertallet av disse klarer seg bra, og i tillegg forventer økt aktivitet fremover. En del av disse kundene er offshorerederier. De av rederiene som har hatt behov for restrukturering, er nå restrukturert og fremstår bedre rustet for å møte fremtiden. Vår samlede eksponering av utlån til bedrifter innen olje og offshore, er på sitt laveste nivå sammenlignet med de siste fem årene. Fremover forventer jeg at denne andelen fortsatt skal falle, både som følge av lavere investeringer i denne sektoren og vår omstilling til en tydeligere ESG profil av våre samlede utlån, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank i en kommentar.

SpareBank 1 SR-Bank (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Rentenetto 1.001 1.026 Sum inntekter 1.698 1.667 Resultat før skatt 959 266 Resultat etter skatt 816 256