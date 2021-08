Rekordresultat for Instabank

Sterk utlånsvekst og lave tap bidro til rekordoverskudd for Instabank på 26 millioner kroner før skatt i andre kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er resultatet nær doblet.

– Vi er godt i rute til å nå vårt ambisiøse mål om å øke utlån med 1 milliard i 2021. Det tilsvarer en vekst på over 35 prosent. Veksten i inntekter har også gitt oss et rekordresultat. Strategien om å utvikle Instabank til en bank med et bredere produktspekter har åpenbart vært vellykket, sier adm. direktør Robert Berg i en melding.

I andre kvartal 2021 var tap på utlån nede på 17,1 millioner kroner (2,1 prosent av utlån), som er lavere enn første kvartal og også lavere enn samme kvartal i fjor.

Instabank har økt utlånsporteføljen med hele 19 prosent bare i årets seks første måneder. Størstedelen av veksten kom innenfor pantelån, et produkt som ble lansert for mindre enn et år siden. Pantelånsporteføljen nærmer seg 600 millioner kroner, og utgjør nå 19 prosent av samlede utlån, og 28 prosent av utlån i Norge.

Christen Sveaas er bankens største aksjonær med en eierandel på 24,99 prosent. Finansavisen kunne nylig melde at eiendomsmilliardær Torstein Tvenge har seilt opp som bankens sjette største aksjonær

Her finner du kvartalsrapporten

Instabank (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Rentenetto 66,8 52,1 Sum inntekter 74,5 60,1 Resultat før skatt 26 13,1