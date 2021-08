Svakere kvartal, men er rigget for vekst og utbytte

Komplett Bank leverte en lavere rentenetto på 230,7 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 264,6 millioner kroner i samme periode i fjor. De totale inntektene beløp seg til 240,8 millioner kroner, mot 286,2 millioner i fjorårets andre kvartal.

Nedgangen i de totale inntektene skyldes lavere avkastning på låneporteføljen og negativ avkastning på likvide midler.

Nettoresultatet kom inn på 50 millioner kroner, svakere enn fjorårets 77 millioner. Komplett forventer en lavere lønnsomhet i år kontra i fjor ettersom etterspørselen etter forbrukerkreditt forsinket forventningene, og at markedsendringene har lagt press på avkastningen, ifølge rapporten.

Komplett Bank Komplett Bank er en norsk bank som tilbyr lånetjenester, kredittkort og sparekonto for privatkunder via internett.

Bankens virksomhetsområder er Norge, Sverige og Finland.

Midlertidig adm. direktør er Eirik Holtedahl, før ny adm. direktør Øyvind Oanes tiltrer 1. oktober.

Største aksjonær er Kistefos

Banken kan likevel melde om at den er tilbake til lånevekst i andre kvartal og på vei mot rundt 5 prosent vekst i 2021.

«Jeg er glad for at vi har vekst i alle geografiske markeder i andre kvartal, etter negativ lånevekst i første kvartal, da Covid-19 fortsatte å dempe forbruket. Vi har også sikret en solid kontantposisjon med kapasitet for både vekst og utbytte», sier Eirik Holtedahl i en børsmelding.

Styret har ansatt Øyvind Oanes som ny adm. direktør. Han tiltrer stillingen 1. oktober.

Les hele kvartalsrapporten her.