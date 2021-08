Sterk egenkapitalavkastning

Sparebanken Vest kom i mål i andre kvartal med en egenkapitalavkastning på 13,6 prosent, som er godt over bankens eget, langsiktige mål på 12 prosent.

– Frende Forsikring leverer nok et sterkt kvartal, Brage Finans fortsetter resultatveksten og Eiendomsmegler Vest har et resultat i første halvår som er rett bak resultatet for hele 2020. Den gode kostnadsutviklingen fortsetter, og for første halvår er kostnadene redusert mot tilsvarende periode i fjor, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i en kommentar.

Brutto utlån økte med 14,8 milliarder til 192,2 milliarder kroner fra andre kvartal 2020, noe som tilsvarer en 12-månedersvekst på 8,3 prosent. I personmarkedet er veksten på 9 prosent, i bedriftsmarkedet 6,3 prosent. Innskuddsveksten siste 12 måneder er på 6,0 prosent.

I andre kvartal var veksten i personmarkedet 5,2 prosent og i bedriftsmarkedet 3,3 prosent.

Tilbakefører tap

Lave tap fortsetter å prege regnskapet.

– Tapsavsetningene går ned for tredje kvartal på rad. I andre kvartal er det en tilbakeføring av tap på 23 millioner kroner. Utlån til offshoresegmentet fortsetter å reduseres og de seks engasjementene banken har innen offshore utgjør kun 0,5 prosent av brutto utlån, fortsetter banksjefen.

Veksten i bankens heldigitale mobilbankkonsept Bulder Bank fortsetter, og pr. 6. august var 13,2 milliarder kroner til utlån.

Rapporten her.

Sparebanken Vest (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Rentenetto 803 737 Sum inntekter 1.116 1.103 Resultat før utlånstap 725 754 Resultat før skatt 748 611