Innskuddshopp for Sparebank 1 SMN

I forrige kvartal endte resultat før skatt på 942 millioner kroner for Sparebank 1 SMN, opp fra 840 millioner kroner i samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra banken.

Det var ventet et resultat før skatt for kvartalet på 819 millioner kroner, ifølge Infront som har hentet estimater fra ni analytikere.

For hele første halvår var resultatet før skatt like over 1,8 milliarder kroner.

Banken melder om flere kunder, bedre lønnsomhet og lavere tap. Sistnevnte ble redusert fra 170 millioner kroner i andre kvartal i fjor, til 39 millioner i år. Driftskostnadene ble redusert til 735 millioner kroner.

Utlånsvekst

De samlede utlånene har økt med 7,9 prosent fra i fjor vår, mens innskuddene på sin side steg med 16,8 prosent. I forrige kvartal steg innskuddene med 6,9 prosent, og selv om tolvmånedersveksten er høy, var dette lavere enn før sommeren i fjor.

Da steg innskuddene med 10,2 prosent.

Netto renteinntekter var 698 millioner i forrige kvartal. Det var en økning fra 655 millioner, mens estimatet lå på 689 millioner kroner.

100 millioner i samfunnsutbytte

Inntektene endte på 1.716 millioner kroner, noe som var bedre både enn de 1.652 millionene som var ventet og opp fra samme periode i 2020. Den gang lå inntektene på 1.708 millioner.

«Banken er mer solid enn noen gang, og nå øremerkes 100 millioner kroner i samfunnsutbytte til gjenåpningen av Midt-Norge», heter det i en melding fra sparebanken, som også forteller om økt optimisme blant folk og bedrifter i deres region.