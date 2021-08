Sterkt fra Eika Gruppen

Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt for 2. kvartal på 268,59 millioner kroner, mot 268,97 millioner kroner i tilvarende kvartal i fjor.

Hva gjelder 1. halvår oppnådde Eika Gruppen et resultat på 354 millioner kroner, mot 300 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Eika leverer et meget sterkt resultat i 2. kvartal og for 1. halvår samlet. Vi er veldig tilfredse med at alle forretningsområdene forbedrer resultatene i forhold til samme periode i fjor, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Netto driftsinntekter for Eika Gruppen utgjorde i kvartalet 898 millioner kroner, mot 886 millioner kroner, som er en økning på 1,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Premievekst

Så langt i år utgjorde netto driftsinntekter 1,8 milliard kroner, mot 1,6 milliarder kroner, som er en økning på 9 prosent sammenlignet med 2020.

Veksten for halvåret er primært premievekst, men også endringer i reassuranseprogrammet bidrar til veksten, heter det.

Samlede driftskostnader var på 241 millioner kroner, mot 228 millioner kroner i 2. kvartal i fjor, og for 1.halvår 477 millioner kroner, mot 463 millioner kroner, tilsvarende en økning på 3 prosent.