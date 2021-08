Langt svakere for Bank Norwegian

Et fall for bunnlinjen på 283 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor er fasit for Bank Norwegian i andre kvartal. For mens resultatet før skatt i tilsvarende periode i 2020 endte på 774 millioner kroner, var det 491 millioner kroner i år.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 570 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn for TDN Direkt.

Ifølge en melding fra selskapet skyldes nedgangen i hovedsak levere renteinntekter, der låneporteføljen i Norge har krympet i tillegg til at Bank Norwegian har solgt misligholdte låneporteføljer i Sverige og Danmark.

I løpet av andre kvartal hadde banken renteinntekter på 1.183 millioner kroner, mot 1.386 millioner i samme periode i fjor. I forkant så analytikerne for seg netto renteinntekter på 1.386 millioner.

Tapsavsetningen på utlån gikk fra 447 millioner i begynnelsen av året, til 371 millioner. Det var noe høyere enn ventet, estimatet lå i forkant på 368 millioner.

Bank Norwegian (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Rentenetto 1.183 1.386 Sum inntekter 1.203 1.509 Utlånstap 371 447 Resultat før skatt 491 773