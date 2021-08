Ny konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank

– Jeg synes SpareBank 1 SR-Bank har en interessant utfordrerposisjon i det norske bankmarkedet, og det er et finanskonsern som jeg ser fram til å bli en del av, sier den nyansatte konserndirektør for Personmarked, Roger Lund Antonesen, i en børsmelding.

Lund Antonesen kommer fra stillingen som Divisjonsdirektør for SMB i DNB, og overtar etter Jan Friestad som går over i en ny stilling i konsernledelsen med ansvar for konsernstrategi og prosjekter. Lund Antonesen vil tiltre stillingen 1. desember 2021.

Lund Antonesen har jobbet 15 år i DNB, hvor han startet i DNB i 2006. Siden 2012 har bergenseren hatt ulike regionale lederroller i DNB-systemet innenfor områdene investeringsrådgiving og bedriftsmarked. I 2019 overtok han det overordnede ansvaret for alle DNBs 230.000 norske SMB-kunder, og kunder innen offentlig sektor.

Den nyansatte konserndirektøren har studert ledelse og internasjonal handel ved Monash University i Melbourne. Han har også en MBA i Strategic Management fra NHH og en MBA i Techonology Management fra NTNU.