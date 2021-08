DNB får kritikk for Sbanken-oppkjøp

Oslo Børs kritiserer DNB for at var tre uker for sene med å varsle oppkjøpsplaner. Det kommer frem i et brev Oslo Børs sendte til banken tirsdag, melder E24.

I brevet skriver Oslo Børs at de først ble kontaktet og varslet den 19. mars i år, «hvilket er tre uker etter at innsideinformasjonen oppsto».

Hovedeieren til Sbanken ga allerede i slutten av februar hint om at de ville si ja til gjennom forhåndsaksept. Og det er dette som gjorde at det oppsto innsideinformasjon, skriver E24.

– Vi har erkjent at vi på et tidligere tidspunkt skulle ha varslet Oslo Børs om utsatt offentliggjøring av tilbudet om å kjøpe aksjene i Sbanken. Her har det rett og slett skjedd en beklagelig intern misforståelse i forbindelse med et regelverkskifte som inntraff samme dag som vi skulle varslet børsen, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

Videre sier hun at DNB tok kontakt og varslet børsen med én gang regelverksbruddet ble oppdaget internt, og de har gjennomført interne tiltak for å sikre korrekt tolkning av varslingsplikten.

– Som det fremgår av brevet som er offentliggjort på Oslo Børs sine nettsider, har vi ført innsidelister i tråd med kravene i MAR og behandlet forholdet som innsideinformasjon siden 26. februar 2021, sier Hansen Lewin.

Det opprinnelige budet til DNB på Sbanken var på 11,1 milliarder kroner, men det ble i sommer hevet til 11,6 milliarder. Etter det har Banken sikret seg over 90 prosent av aksjene, og kan med det kjøpe opp de resterende 10 prosentene.