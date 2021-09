Arctic høyner i DNB

Arctic Securities høyner kursmålet på DNB fra 187 til 195 kroner og gjentar hold-anbefalingen, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering tirsdag kveld.

Tilbakeførte tapsavsetninger i andre kvartal og en høyere «run rate» på gebyrinntekter har fått analytiker Joakim Svingen til å øke sine anslag for resultat pr. aksje (EPS) med 10 og 3 prosent for henholdsvis 2021 og 2022.

Arctic finner det ifølge nyhetsbyrået sannsynlig at DNB vil utnytte hele sin fullmakt til å betale ut et utbytte på 9 kroner pr. aksje i fjerde kvartal 2021, samt nye 10,40 kroner pr. aksje for 2021 i andre kvartal 2022.