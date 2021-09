Nordax forlenger budfristen på Bank Norwegian

Etter stengetid på Oslo Børs blir det meldt at den svenske banken Nordax har forlenget tilbudsperioden på aksjene i Bank Norwegian til 24. september klokken 16.30.

Budet er satt til 105 kroner pr. aksje, og Nordax uttalte i juli at er det endelige budet.

På fredag ble det kjent at Finanstilsynet godkjenner Nordax' bud på Bank Norwegian, samt at Bank Norwegian kan inngå som et datterselskap til Nordax. Godkjenningen fra Finanstilsynet varer i seks måneder uten forbehold. Tilbudet har et forbehold om at også svenske tilsynsmyndigheter godkjenner oppkjøpet.