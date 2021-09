Fritt frem for bankutbytte igjen

Finansdepartementet opphever nå «anbefalingen» om at bankene skal holde igjen med sine utbytter.

Etter 30. september er det dermed fritt frem igjen, etter at både Finansdepartementet og Finanstilsynet har presset hardt på for at bankene skal beholde mer av kapitalen på bok som et vern mot mulige pandemiproblemer.

Behovet borte

– De økonomiske utsiktene er vesentlig bedret. Fremover bør bankene derfor kunne disponere overskuddsmidler innenfor de ordinære rammene i lovverket, sier Sanner i sin pressemelding.

Finanstilsynet har rådet departementet til å avslutte perioden med den sterke «anbefalingen» om å holde utbyttene lave. I fjor var Finanstilsynet tidvis sterkt kritisk til at bankene benyttet blant annet lavere krav til motsyklisk kapitalbuffer til å betale ut utbytte.