Bank Norwegian risikerer å bli nedgradert

S&P Global Ratings har plassert Bank Norwegian og sin «BBB/A-2»-rating for banken på sin såkalte CreditWatch-liste med negative implikasjoner, fremgår det av en oppdatering fra ratingbyrået.

Dette betyr typisk at det er stor sjanse for at ratingbyrået vil komme til å nedgradere sin kredittvurdering.

S&P Global Ratings viser til Nordax-budet som årsak til den nye vurderingen, og opplyser at CreditWatch-plasseringen innebærer at de tror en Nordax-overtagelse vil svekke Bank Norwegians kredittprofil.

Frykter at vekst og lønnsomhet svekkes

«På nåværende tidspunkt har vi ingen visibilitet på Nordax Banks finansielle og strategiske planer etter overtagelsen. Spesielt kan detaljer om Nordax Banks finansielle mål på mellomlang sikt, fremtidige kapitalforvaltning og forventede risikoappetitt vesentlig påvirke Bank Norwegians kredittverdighet som del av en større gruppe», heter det fra S&P Global Ratings.

Videre tror ratingbyrået at en sammenslåing av Nordax og Bank Norwegian vil kunne svekke sistnevntes fremtidige vekst og lønnsomhet, som har ligget til grunn for dagens «BBB/A-2»-rating, samt at Nordax-dealen vil kunne gå ut over Bank Norwegians «svært effektive og agile» digitale forretningsmodell.

S&P Global Ratings opplyser at de vil komme med en avklaring om sin Bank Norwegian-rating så snart det foreligger mer klarhet om Nordax' mål med Bank Norwegian-dealen og hvilke effekter denne vil ha på Bank Norwegians strategi og finanser.