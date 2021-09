SpareBank 1 Sørøst-Norge vil sluke SpareBank 1 Modum

– For oss er dette en skikkelig gladsak. Dette passer som hånd i hanske med strategien vi har lagt i Sørøst-Norge, sier Per Halvorsen, konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge til Finansavisen.

SpareBank 1 Sørøst-Norge er et resultat av en rekke sammenslåinger over mange år, særlig de senere år. I juni i år ble fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark gjennomført. Nå vil den sammenslåtte banken sluke en ny aktør – SpareBank 1 Modum.

– Konkurransen i bankbransjen er tøff, og da må vi hele tiden tenke fremover og være åpne for nye muligheter som kan styrke konkurransekraften vår. Denne fusjonen vil styrke bankens ambisjon og satsing i Buskerud og Drammensregionen, sier Halvorsen.

Etter intensjonsavtalen vil SpareBank 1 Sørøst-Norge være overtakende bank og den sammenslåtte bankens navn vil være SpareBank 1 Sørøst-Norge. Den nye banken blir den 7. største sparebanken i Norge.

20 mill. i årlige synergier

Bankene ser et realistisk potensial på ca. 20 millioner kroner i mulige årlige synergier fullt innfaset i 2024. Transaksjonskostnader og implementeringskostnader for å realisere synergier forventes å påløpe i 2022-2023 og er foreløpig samlet estimert til å utgjøre ca. 50 millioner kroner, fremgår det.

Bankene tar sikte på at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på om lag 60 prosent. I forbindelse med sammenslåingen vil Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum motta egenkapitalbevis fra SpareBank 1 Sørøst-Norge i bytte for egenkapitalbevisene utstedt av SpareBank 1 Modum, samt motta egenkapitalbevis for overføring/konvertering av grunnfondskapital i SpareBank 1 Modum.

Bytteforholdet vil først foreligge på tidspunkt for eventuell endelig avtale om sammenslåing. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen den 1. april 2022.

Vil bidra til å nå mål

Da SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark fusjonerte tidligere i år ble det fastsatt et nytt mål for egenkapitalavkastningen for den sammenslåtte banken, som er på 11 prosent fra 2024.

– Hva vil denne fusjonen bety for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Sørøst-Norge?

– Vi tror dette kan være med på å styrke banken og at vi klarer å opprettholde det vi har lovet markedet, både i forhold til utbytteprosenten på 50 prosent og en egenkapitalavkastning på 11 prosent fra 2024, sier Halvorsen til Finansavisen.

Nåværende konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, fortsetter som konsernsjef i den sammenslåtte banken. Nåværende administrerende banksjef i SpareBank 1 Modum, Egil Meland, skal være medlem av konsernledelsen og ha ansvaret for konsernets datterselskaper.