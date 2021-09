SpareBank1 SR-Bank: Nå går vi inn med full tyngde og gir virkelig gass

SpareBank 1 SR-Bank har inngått en avtale om å kjøpe seg opp i SpareBank 1 Forvaltning AS gjennom å legge inn aksjene i eget datterselskap, SR-Forvaltning AS, som tingsinnskudd i selskapet.

Det fremgår av en melding fra banken torsdag.

SpareBank 1 SR-Bank mottar aksjer i SpareBank 1 Forvaltning AS som vederlag for salget av aksjene i SR-Forvaltning AS. Etter oppkjøpet blir SpareBank 1 SR-Bank ASA største eier i SpareBank 1 Forvaltning AS med en eierandel på nærmere 38 prosent.

SpareBank 1 Forvaltning AS består i dag av datterselskapene ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS og SpareBank 1 Verdipapirservice AS.

Transaksjonen krever samtykke fra Finanstilsynet og forventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2021. SpareBank 1 SR-Banks salg av alle aksjene i SR-Forvaltning AS utløser en regnskapsmessig gevinst på i overkant av 100 millioner kroner.

– Nå går vi inn i satsingen SpareBank 1 Forvaltning AS med full tyngde og gir virkelig gass på spareområdet. Jeg gleder meg til å se SR-Forvaltning AS ta nye steg og få styrket sin distribusjon gjennom alle våre alliansepartnere i SpareBank 1, sier konsernsjef i SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, i en kommentar.