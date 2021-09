Nordea lanserer grønne termininnskudd for bedrifter

Ved endt løpetid vil kunden motta en rapport på hvordan innskuddsmidlene har blitt lånt ut, med dokumentasjon på bærekraftsdelen i prosjektene hvor midlene er benyttet.

Lavere lønnsomhet

Bankenes inntjening på utlån er differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved å finansiere utlån. Et grønt lån skal tilbys til bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

– Vil ikke høyere rente på grønne innskudd føre til svakere lønnsomhet for dette produktet?

– Det kan du si, og i forhold til et normalt termininnskudd så er det tilfellet. Men vi gjør dette fordi vi mener det er positivt. Innskudd er en viktig finansieringskilde for Nordea, og vi ønsker å tiltrekke oss ytterligere innskudd som da er øremerket til grønne prosjekter. Vi ønsker virkelig å øke vår finansiering av grønne prosjekter innenfor EU-taksonomien, og vi ønsker å tilby et bredere spekter av bærekraftige produkter, sier Ristvedt.

– Vil dere kompensere for dette med at «skitne lån» betaler en høyere margin?

– Vi er beredt til å gi en høyere rente på dette produktet, enn andre termininnskudd. Sånn sett kan man si at lønnsomheten på dette produktet vil være dårligere enn på et normalt termininnskudd, sier Ristvedt.

Ikke først ute

Det er allerede noen få sparebanker som tilbyr grønne innskudd for bedrifter, blant annet SpareBank 1 SMN. Nordea er imidlertid den første forretningsbanken som tilbyr et slikt produkt.

– Såvidt meg bekjent er vi den eneste forretningsbanken som tilbyr et slikt produkt per nå, sier Ristvedt.

– Tror du andre banker vil følge etter?

– Vi opplever at det er en stor drive etter bærekraftige produkter og generelt er bedriftene opptatt av å forbedre sin bærekraftstrategi, så jeg blir ikke overrasket om andre banker vil tilby dette produktet fremover, sier Ristvedt.

For Nordea vil grønne termininnskudd for bedrifter først lanseres i Norge som et pilotprosjekt, med ambisjon om å introdusere samme produkt også i de øvrige nordiske landene på et senere tidspunkt.