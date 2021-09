BRAbank og 24SevenOffice samarbeider

BRAbank og 24SevenOffice inngår et strategisk samarbeid med ambisjon om å gjøre finansielle tjenester via regnskapssystemer som det mest naturlige valget når bedrifter har behov for finansiering, fremgår det av en børsmelding fra førstnevnte torsdag ettermiddag.

BRAbank BRAbank er et resultat av en fusjon mellom BRAbank og Easybank, gjennomført i 2020.

Banken fokuserer på lån uten sikkerhet til privatpersoner i Norden, innskuddsprodukter, og fakturakjøp og lån til små og mellomstore bedrifter.

Har kontorer i Bergen og hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Oddbjørn Berentsen.

Partene mener at samarbeidet vil løfte integrerte finansieringsløsninger i ERP -systemer ytterligere, og dekke små- og mellomstore bedrifters behov for finansiering enklere enn det som finnes i markedet i dag.