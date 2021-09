Nordea vurderer utbytte i oktober

Styret i Nordea vil 1. oktober vurdere om det skal deles ut ordinært utbytte, i tråd med mandatet det fikk fra generalforsamlingen.

Den europeiske sentralbanken gikk i juli ut med at deres anbefaling til bankene om å droppe utbytte ville utløpe 30. september. Også her hjemme ble det i forrige uke besluttet at finansdepartementet opphever sin anbefaling om utbyttestans fra 1.oktober.

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å dele ut utbytte på opptil 0,72 euro pr. aksje, i fjor lå utbyttet på 0,39 euro pr. aksje, mens det i 201 lå på 0,33 euro.

Utbytteutbetalingen vil registreres 5. oktober, og tidligst utbetales 12. oktober.

Nordea benytter også sjansen til å melde at den europeiske sentralbanken har godkjent et tilbakekjøpsprogram på aksjer til 2 milliarder euro. Tilbakekjøpsprogrammet er ventet igangsatt etter at resultatene for tredje kvartal legges frem 21. oktober.