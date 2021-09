Bank Norwegian har fått varsel fra Finanstilsynet

Bank Norwegian har mottatt et varsel fra Finanstilsynet om at det oppdaterte MREL-kravet som vil mottas i 2021 vil inkludere et tak med hensyn til underordningskravet beregnet i samsvar med BRRD2.

Det fremgår av en melding fra banken fredag.

Kravet tilsvarer summen av Pilar 1 ganger en og Pilar 2 ganger to, i tillegg til kombinerte bufferkrav.

En lineær innfasing vil bli videreført. Utgangspunktet for den lineære innfasingen vil imidlertid være satt til et underordnet minimumskrav på 13,5 prosent, på toppen av minimum i Pilar 1 og Pilar 2-kravene.

CET1-kapitalen som blir brukt til å dekke de kombinerte bufferkravene vil være kvalifisert til å dekke underordningskravene, fremgår det.