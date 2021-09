For litt over to uker siden opplyste Nordax at det hadde mottatt aksept for 65,21 prosent av aksjene i Bank Norwegian, inkludert aksjene til PE-forvalteren Nordic Capital og det finske finanskonsernet Sampo, som Nordax har i ryggen.

Nordax besluttet derfor å utsette akseptfristen og samtidig ble akseptkravet redusert fra 90 til 66,7 prosent. Nordax’ primære mål er 90 prosent aksept, slik at det kan tvangsinnløse de resterende aksjonærene.

Nordax-sjef Jacob Lundblad kom med en klar oppfordring til Bank Norwegian-aksjonærene som satt på gjerdet:

– Desto flere aksjonærer som aksepterer budet, jo nærmere kan vi samarbeide og jo raskere kan vi gå videre. Forlengelsen av tilbudsperioden vil gi gjenværende aksjonærer tid til å vurdere budet med denne nye informasjonen, sa han til Finansavisen for to uker siden.

Fredag ble akseptfristen utsatt til 1. oktober klokken 16.30, og atter en gang understreker banken at budet på 105 kroner er det «siste og beste». Mandag morgen fremkommer det at Nordax har mottatt aksept for 76,6 prosent av aksjene i Bank Norwegian.

Med over 2/3 aksept har Nordax i realiteten full kontroll over Bank Norwegian. Nordax vil da blant annet kunne endre vedtektene, fusjonere eller fisjonere banken og vedta kapitalendringer, forutsatt samtykke fra tilsynsmyndighetene i det enkelte tilfellet.