SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å øke rentesatsene for boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Det fremkommer av en melding mandag.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra tirsdag 28. september 2021 for nye lån, og fra tirsdag 9. november 2021 for eksisterende lån.

Det samme grepet tar nå også Sparebanken Vest. For eksisterende personkunder med bankens ordinære utlåns- og innskuddsprodukter vil renteendringen tre i kraft fra 10. november 2021 og for utlåns- og innskuddsprodukter i konseptet Bulder vil en renteendring tre i kraft fra 1. januar 2022, i tråd med rentegarantien som ble gitt for inneværende år, skrives det.

Også Sparebanken Sør løfter boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Rentebetingelsene for nye lån gjelder her fra 29. september 2021. Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 10. november 2021, og innskudd fra 29. november 2021.