SpareBank 1 SR-Bank justerer boliglånsrenten for eksisterende kunder med inntil 0,25 prosentpoeng, ifølge en melding mandag.

– Når økonomien normaliserer seg, da stiger også rentene fra det historisk lave nivået vi har hatt under koronapandemien. De siste månedene har pengemarkedsrenten steget, slik at også bankens kostnader for innlån er blitt høyere. Vi justerer derfor rentene, men skal fortsatt være konkurransedyktige fremover, sier Jan Friestad, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 29. september 2021 for nye lån, og fra 9. november for eksisterende lån.

SpareBank 1 Sørøst-Norge har i dag besluttet å øke renten på utlån med inntil 0,25 prosentpoeng, med unntak av grønne boliglån som holdes uendret.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån. Nye renter gjelder fra 29. september 2021 for nye kunder, og fra 12. november 2021 for eksisterende personkunder.

SpareBank 1 Østfold Akershus har besluttet å øke renten på lån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Vår region har klart seg relativt godt gjennom pandemien. Med god fart, optimisme i næringslivet og et rentenivå som fortsatt er historisk lavt, har vi sterk tro på at den positive utviklingen vil fortsette.

Beste veiledende boliglånsrente i SpareBank 1 Østfold Akershus vil etter renteendringen være 1,49 prosent for LO Favør Førstehjemslån.

Endringen vil gjelde for eksisterende kunder fra og med 10. november 2021.