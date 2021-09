SpareBank 1 Markets nedgraderer gigant som handles «for høyt»

SpareBank 1 Markets tror DNB vil levere en solid tredjekvartalsrapport. Selv om tallknuserne beskriver de makroøkonomiske forholdene som gode, understrekes det ifølge TDN Direkt at aksjen handles «for høyt» samtidig som meglerhuset registrerer dempet risk/reward.

SpareBank 1 Markets nedgraderer derfor aksjen fra nøytral til salg samtidig som kursmålet heves fra 183 til 186 kroner. I analysen har resultat pr. aksje i 2023 blitt oppjustert med 2 prosent grunnet høyere rentebane, noe som bidrar til det økte kursmålet.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 197,05 kroner.

SpareBank 1 Markets skriver i analysen at lavere vekst i Kina kan medføre færre rentehevinger i Norge, hvilket kan påvirke renteinntektene på nedsiden. Meglerhuset understreker at deres hovedcase er basert på at DNB vil få godkjent oppkjøpet av Sbanken, ifølge TDN Direkt.

I løpet av den siste uken har aksjen gått opp 7,5 prosent mens den er opp 23 prosent hittil i år.