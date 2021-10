Nok en bank jekker opp renten

SpareBank 1 Østlandet øker utlåns- og innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng til både bedrifts- og personkunder. Samtidig justerer banken ned rentene på Grønt boliglån til 1,59 prosent, ifølge en melding torsdag.

– At vi gjør et unntak for Grønt boliglån og reduserer renta nettopp på dette lånet, skyldes at vi ønsker å øke andelen energismarte boliger og bidra til energiøkonomisering. Vi håper dette blir en gulrot og et signal om at dette er viktig når en investerer i bolig, Kari Elise Gisnås, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Rentene for innskudd og eksisterende lån endres fra og med 20.oktober for bedriftskunder og 17.november for personkunder.