Utbyttefest i sparebank

Styret i Sandnes Sparebank har i dag vurdert markedsituasjonen, bankens soliditet- og finansielle situasjon som forsvarlig, og har derfor besluttet å utbetale et utbytte på 195,5 millioner kroner basert på vedtatte årsregnskap for 2020, går det frem av en melding fredag.

Utbyttefordelingen for 2020 er vedtatt med et kontantutbytte på 5,95 kroner pr. egenkapitalbevis, 10 millioner kroner til gavefondet og 61,1 millioner kroner til kundeutbytte.



Utbyttefordelingen tilsvarer 75 prosent av årsresultatet for 2020, og medfører ingen endring av eierforholdet mellom grunnfondskapital og egenkapitalbeviskapital.

I tillegg gjør banken oppmerksom på at Finanstilsynet kan gi pålegg om å dele ut mindre enn foreslått.