Utbytte i Sbanken

Styret i Sbanken har i dag besluttet å benytte den tildelte fullmakten for 2020 til å utdele 4,40 kroner pr. aksje i utbytte, tilsvarende 62,8 prosent av resultat etter skatt, fremkommer det av en melding fredag.

Videre vises det til at som angitt i tilbudsdokumentet for DNBs tilbud om kjøp av 100 prosent av aksjene i Sbanken datert 23.april 2021, kan DNB redusere tilbudsprisen med et beløp tilsvarende det beløp Sbanken utdeler som utbytte og at aksepter mottatt av DNB vil anses som aksept av tilbudet med slik endring.