Nordax forlenger fristen igjen

I dag klokken 16.30 skulle akseptperioden for Nordax' bud på Bank Norwegian utløpe, men drøyt 15 minutter før fristen opplyser Nordax at akseptperioden er flyttet enda en gang.

Akseptperioden løper nå til 8. oktober klokken 16.30, altså neste fredag. Budet er på 105 kroner, og er Nordax' siste og endelige.

6. september ble akseptfristen utsatt til 24. september. Deretter ble den forlenget til i dag, 1. oktober.

Oslo Børs har godkjent den nye forlengelsen, opplyses det i en separat melding.

Torsdag meldte Nordax at det svenske finanstilsynet har gitt ubetinget godkjennelse til Bank Norwegian-overtagelsen.

– Siste brikke i puslespillet

Tidligere har Finanstilsynet og Konkurransetilsynet i Norge gitt tommelen opp, og med Finansinspektionens ja, er alle regulatoriske betingelser ved budet innfridd.

– FHFAs godkjennelse er den siste brikken i puslespillet. Vi ser frem til å bli en støttende og engasjert partner for Bank Norwegian, kommenterte Nordax-sjef Jacob Lundblad torsdag.

7. september besluttet Nordax dessuten å senke minste akseptgrad til to tredjedeler av aksjene i Bank Norwegian, og dagen etter var to tredjedelers akseptgrad oppnådd.

Mandag denne uken fremkom det at Nordax har mottatt aksepter for 76,6 prosent av aksjene i Bank Norwegian. Kommende mandag vil selskapet orientere om hvor mange aksjer det har fått aksepter for nå.