Pareto venter utbytte «any day» – høyner i DNB

Pareto Securities høyner kursmålet i DNB fra 200 til 210 kroner og gjentar en hold-anbefaling, går det frem av en oppdatering mandag.

Meglerhuset har økt estimatene til banken noe, hvor både renteinntekter er økt mens tap på utlån er redusert noe i forkant av tredjekvartalsrapporteringen.

Meglerhuset venter videre at DNB vil annonsere et utbytte på ni kroner pr. aksje «any day», og fortsetter å forvente et utbytte på 11 kroner for 2021.