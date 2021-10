Konkurransetilsynet utvider fristen for DNBs Sbanken-oppkjøp

- Det er ikke så mye vi kan si om innholdet i tiltakene av konkurransehensyn, men det er jo naturlig at de dreier seg om salg av fond, siden det er dette området Konkurransetilsynet har diskutert med oss i høst, sier Midteide til Finansavisen.

Vurdert flere forhold

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om et oppkjøp vil redusere konkurransen i markedet og skade forbrukerne gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester. Konkurransetilsynet skal forby en fusjon eller et oppkjøp som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes.

I vurderingen av fondsmarkedet har Konkurransetilsynet sett hen til flere forhold som størrelse, vekst, konkurransenærhet og Sbankens rolle for konkurransen i markedet.

«DNB er allerede den største tilbyderen i markedet og oppkjøpet vil føre til at DNBs sterke posisjon vil bli ytterligere forsterket. Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft som over tid har vist både evne og vilje til å utfordre de etablerte bankene og være en pådriver for økt konkurranse. Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at dette oppkjøpet vil være til skade for norske forbrukere», sa avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i et intervju med Finansavisen i august.

Konkurransetilsynet vurderte videre at DNB og Sbanken var nære konkurrenter som i stor grad konkurrerer mot hverandre. Tilsynet vurderte også at Sbanken er en pådriver for konkurransen i markedet, noe som ga ytterligere grunn til bekymring.

Griper ofte inn

Norge er blant landene i verden som griper inn mot flest fusjoner. Det viser en kartlegging av fusjonskontrollen i Norge fra 2004 til 2020 som ble offentliggjort 29. september i år. Det er NHH-professor og tidligere sjeføkonom i Konkurransetilsynet, Kurt Brekke, som har utført kartleggingen i samarbeid med økonomene Eileen Fumagalli og Jan Gaute Sannarnes i Konkurransetilsynet.

De har blant annet sett på hvordan fusjonskontrollen håndheves internasjonalt og i hvilken grad selskapers forslag til avhjelpende tiltak blir godkjent og virker etter hensikten. Avhjelpende tiltak innebærer at selskapene selv foreslår å gjøre enten strukturelle eller adferdsmessige grep for å få fusjonen godkjent.

Hvert år meldes om lag 100 fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet. Mellom 2004 og 2020 varslet Konkurransetilsynet mulig inngrep i 86 fusjoner. 40 ble klarert, 30 ble godkjent med såkalt avhjelpende tiltak og 16 ble forbudt. Det betyr at under én fusjon i snitt per år ender med å bli stoppet. Man kan de siste årene se en viss økning i antall fusjoner som blir forbudt og en reduksjon i antall fusjoner som blir klarert med avhjelpende tiltak, viser undersøkelsen.

Lite å si

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier har tidligere uttalt til Finansavisen at det ikke er noe stort tap for DNB dersom det ikke får kjøpe fondsdelen til Sbanken. Han viste til at dette bare utgjør 3-6 prosent av den samlede inntjeningen til Sbanken.

«Hadde dette vært en stor inntektskilde for DNB i transaksjonen hadde jeg vært mye mer bekymret», sa han til Finansavisen.

Analytiker Nils Christian Øyen i SpareBank 1 Markets vektla også at fondsdelen til Sbanken utgjør en meget liten del av transaksjonen.

«Sbanken har 30 milliarder kroner i kapital under forvaltning, mens DNB har 830 milliarder kroner», uttalte Øyen til Finansavisen.

Han var tydelig på at den klare motivasjonen for DNBs kjøp av Sbanken var kapitalfrigjøring i Sbanken gjennom å kunne benytte DNBs egne risikovekter på boliglån.

Sbanken bruker per i dag standardmetoden for beregning av risikovektede kapitalkrav som innebærer et risikovektet beregningsgrunnlag på 35 prosent. DNB har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne risikoberegninger (IRB) og opererer per i dag med et risikovektet beregningsgrunnlag på ca. 22 prosent.