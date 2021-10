I en analyse torsdag kommer det frem at ABG Sundal Collier hever kursmålet sitt for DNB fra 172 til 180 kroner pr. aksje. Samtidig gjentar meglerhuset salgsanbefalingen på banken.

Inntjening pr. aksje blir oppjustert med 1 prosent for 2021 og 2022, mens for 2023 blir estimatet løftet med 2 prosent. Endringene kommer som en følge av blant annet en brattere rentekurve fra Norges Bank, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset mener likevel at banken er høyere priset enn sine konkurrenter, til tross for at det er mindre rom før effektivisering og økte inntekter. Siden 20. september har DNB-aksjen steget nesten 12 prosent – fra 181,70 til 202,80 da børsen stengte onsdag.

Nedgradert av Nordea

ABG Sundal Collier er ikke det eneste meglerhuset som mener DNB er overvurdert. Onsdag gikk Nordea Markets-analytiker Ulrik Årdal Zürcher ut og anbefalte investorer å kvitte seg med aksjen etter at DNB-aksjen noterte ny «all-time high».

Eksplosive energipriser, høyere renteforventninger og renteheving fra Norges Bank er i utgangspunktet positive faktorer for DNBs aksjekurs, men disse faktorene er allerede priset inn, mener analytikeren.

Derfor satte Zürcher kursmålet til 178 kroner pr. aksje og nedgraderte anbefalingen fra hold til selg.

Kursmålet impliserer at DNB handles til en Pris/bok på 1,23 basert på årets estimater og 11,2 ganger forventet inntjening i 2022. Dette er i tråd med DNBs femårige historisk gjennomsnitt, påpeker Nordea Markets.