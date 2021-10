Meglerhuset Kepler Cheuvreux skriver i en oppdatering fredag at de er positive til alle norske banker. Det positive innstilligen kommer av at meglerhuset, som har hovedkontorer i Paris, sier at de ser stadig høyere netto renteinntekter og lave tapsavsetninger, skriver TDN Direkt.

Dette gjør at Kepler-analytikerne har satt opp kursmålet til Norges største bank, DNB, med 7 prosent, fra 199 til 213 kroner pr. aksje og gjentar kjøpsanbefalingen på selskapet.

Det franske meglerhuset tror DNB vil få et resultat før skatt på 5,56 milliarder kroner i tredje kvartal, og at netto renteinntekter vil ende på 9,51 milliarder kroner. Samtidig blir også EPS-estimatene (resultat pr. aksje) også oppjustert med rundt 8 prosent for 2022 og 2023, skriver TDN Direkt.

Vil selge DNB

Kepler Cheuvreux er ikke det eneste meglerhuset som har fått større tiltro til DNB-aksjen denne uken. Også ABG Sundal Collier satte opp kursmålet for den norske bankkjempen tidligere denne uken.

Meglerhuset hevet torsdag kursmålet sitt for DNB fra 172 til 180 kroner pr. aksje.

ABG oppjusterte inntjening pr. aksje med 1 prosent for 2021 og 2022, mens for 2023 ble estimatet løftet med 2 prosent. ABG-analytikerne mente likevel at DNB var overpriset sammenlignet med konkurrentene sine, og gjentok salgsanbefalingen.

Et annet meglerhus som også mener DNB er overpriset er Nordea. Onsdag gikk Nordea Markets-analytiker Ulrik Årdal Zürcher ut og anbefalte investorer å kvitte seg med aksjen etter at DNB-aksjen noterte ny «all-time high».

Eksplosive energipriser, høyere renteforventninger og renteheving fra Norges Bank er i utgangspunktet positive faktorer for DNBs aksjekurs, men disse faktorene er allerede priset inn, mener analytikeren.

Derfor satte Zürcher kursmålet til 178 kroner pr. aksje og nedgraderte anbefalingen fra hold til selg.