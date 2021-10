Nordax over 90 prosent i Bank Norwegian

– Jeg er veldig fornøyd med det fantastiske resultatet så langt. Jeg ser frem til reisen vi nå begir oss ut på sammen med Bank Norwegian, sier Nordax-sjef Jacob Lundblad til Finansavisen.

Fredag ettermiddag kunne Nordax meddele at det samlet kontrollerer 91,81 prosent av aksjene og stemmerettighetene i Bank Norwegian. Nordax har med dette oppnådd det primære målet, som var å få minst 90 prosent aksept fra aksjonærene, og Nordax kan nå tvangsinnløse aksjonærene som ikke har akseptert budet.

Alle myndighetsgodkjennelser er på plass, så oppkjøpet er nå i boks.

«Vi ønsker å skape en industriell ener», sa Nordax-sjef Jacob Lundblad til Finansavisen, da ønsket om å kjøpe Bank Norwegian ble kjent i mars.

Lundblad var tydelig på at Bank Norwegian og Nordax komplementerer hverandre svært godt.

«Vi har samme ambisjon og vi matcher hverandre godt, både med produkter og i geografisk nedslagsfelt», sa Nordax-sjefen.

Men det har ikke vært en enkel vei for svenskene. Det har vært hardt arbeid i flere måneder, først med å få styret i Bank Norwegian på gli, og deretter aksjonærene. Det har vært mange utsettelser av akseptfrist de seneste ukene, men nå har svenskene endelig nådd målet.

– Kjempegunstig kjøp

Budet på 105 kroner gir en premie på 37 prosent sammenlignet med sluttkursen 3. mars i år, dagen før ønsket om oppkjøpet ble annonsert. Det verdsetter Bank Norwegian til 19,6 milliarder kroner.

Mange av Bank Norwegian-aksjonærene, med Torstein Tvenge, Egil Stenshagen og Bjørn Kise i spissen, har ytret sin misnøye og argumentert for at budet på 105 kroner pr. aksje er i den frekke enden av prisskalaen. Mange av aksjonærene som har vært misfornøyd med prisen har pekt på at man nå er på vei ut av pandemien og at Bank Norwegian har planer om å ekspandere virksomheten til Europa de kommende årene. Forbrukslånsbanken har konkrete planer om en lansering i Spania og Tyskland senere i år.

– Vi gratulerer Nordax med et kjempegunstig kjøp. Vi synes det er synd at vi ikke fortsatt får være med som eier i denne veldrevne banken, og ikke minst nå fremover når tidene ser ut til å bli bedre, kommenterer Egil Stenshagen til Finansavisen.

Nordax-sjef Jacob Lundblad har imidlertid hele veien beskrevet budet som høyt og vurdert at det er en god mulighet for aksjonærene til å realisere investeringen i Bank Norwegian. Når akseptfristen har blitt utsatt har Lundblad vært tydelig på at 105 kroner er «siste og beste bud».

Folketrygdfondet, som er Bank Norwegians nest største aksjonær med 8,69 prosent av aksjene, har heller ikke vært fornøyd med budet på 105 kroner.

«Vår vurdering er at budet er for lavt, og vi vil ikke akseptere det», sa aksjedirektør Nils Bastiansen i Folketrygdfondet til E24 i september.

Men torsdag denne uken kastet Folketrygdfondet kortene. Salget av til sammen 16.237.652 Bank Norwegian-aksjer vil innbringe cirka 1,7 milliarder kroner for Folketrygdfondet.