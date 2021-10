SpareBank 1 Markets holder SpareBank 1-bank som toppvalg

SpareBank 1 Markets fremhever SpareBank 1 SR-Bank som toppvalg i en ny sektorrapport om norske sparebanker tirsdag.

Generelt omtales risiko-/avkastningsprofilen å være mer balansert enn tidligere. Seks rentehevinger støtter en egenkapitalavkastning på over 12 prosent i 2022/23, og utbyttegraden på over fem prosent er fortsatt attraktiv. På verdsettelse mot bokførte verdier (P/B) på 1,3 ganger er regionale banker verdsatt over historiske toppnivåer sett siste tiår og har høyeste verdsettelse siden 2007. Meglerhuset argumenterer imidlertid for at de verdsettelsene i denne syklusen bør toppe ut høyere enn det, og mener 1,4 ganger er mer fair.

SR-Bank har ifølge meglerhuset utviklet seg svakere enn sammenlignbare selskaper og er verdsatt til en rabatt mot de fleste regionale aktørene på tross av sterke energipriser og en oppgang i lokale boligpriser.

Aksjen handler ifølge meglerhuset til en P/B på 1,25 ganger. SpareBank 1 Markets øker kursmålet for aksjen til 140 kroner pr. aksje, opp fra 131 kroner.