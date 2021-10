Pareto oppjusterer kursmål på samtlige sparebanker

Pareto Securites oppjusterer kursmålet på samtlige sparebanker meglerhuset har dekning på, og opprettholder kjøpsanbefaling på seks av dem, fremkommer det av en oppdatering onsdag.

Det ventes at alle banker vil bedre marginene som konsekvens av at Norges Bank i september satte opp styringsrenten med 25 basispunkter, og dessuten at marginene vil øke videre mot 2023 i takt med ytterligere hevinger, skriver Pareto.

Meglerhuset noterer også at det er ventet flere nyheter hva gjelder utbytte i de kommende ukene. Med bakgrunn i høyere rentelandskap, reduserte utbytterestriksjoner og lavere ventede tapsavsetninger i tiden fremover ser meglerhuset oppsidepotensial for sparebankene.

Det opprettholdes kjøpsanbefaling på SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Sørøst-Norge.