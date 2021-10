– Jeg tipper det kommer en ekstra runde i forbindelse med rapporten neste uke, sier analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.

Onsdag var han gjest på Økonominyhetene på Finansavisen TV sammen med Arctic Securities-analytiker Joakim Svingen, som også følger banksektoren.

Analytikerne forteller om sine favorittaksjer, hvor fort utbyttene kommer nå som myndighetene har fjernet corona-sperren og hvordan bankmarkedet vil se ut etter Sbanken-oppkjøpet.

De to venter at DNB vil annonsere et nytt utbyttet i forbindelse med regnskapet for tredje kvartal.

I sendingen diskuterte de hvor mye DNB og andre bankaksjer har å gå på etter at sektoren har steget solid siden november i fjor.

Samtidig mener de begge at det ligger an til gode tider for bankene fremover.

– Blir det kontantutbytter eller tilbakekjøp av aksjer fra DNB nå?

– Det blir cash nå, sier Gjerland og får støtte av Svingen.

– Er det noen av bankene som vil utsette eller kommer de med utbytter nå alle sammen før eller etter nyttår?

– Alle kommer så fort de kan, sier Gjerland.

– De har fullmaktene de trenger, skyter Svingen inn.