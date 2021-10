Nok en amerikansk storbank banket forventningene

Citigroup endte med et resultat på 2,15 dollar pr. aksje i tredje kvartal 2021 og en omsetning på 17,15 milliarder dollar, ifølge kvartalspresentasjonen.

På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 1,68 dollar og en omsetning på 17,0 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus, melder TDN Direkt.

Nettoinntekten for kvartalet endte på 4,6 milliarder dollar, mot 3,1 milliarder for et år siden.

Tre andre store amerikanske banker har også lagt frem tallene for tredje kvartal torsdag. Morgan Stanley oppnådde bedre inntekter og resultat enn hva som var ventet i forkant, Wells Fargo slo også forventningene og Bank of America fikk et resultat på 0,85 dollar pr. aksje, godt over konsensus på 0,71 dollar.