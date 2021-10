Har 95,7 prosent av Bank Norwegian

Da budfristen løp ut ved stengetid på Oslo Børs fredag hadde Nordax Bank 95,73 prosent av aksjene i Bank Norwegian, går det frem av en børsmelding.

Det var sent på ettermiddagen fredag for en uke siden den svenske forbrukslånsbanken kunne melde at den samlet kontrollerte 91,81 prosent.

Nordax hadde dermed oppnådd det primære målet, som var å få minst 90 prosent aksept fra aksjonærene. Dermed kan svenskene tvangsinnløse de gjenværende aksjonærene.

Transaksjonen vil ifølge Nordax bli fullført senest 4. november.