Handelsbanken konsernet fikk et resultat før skatt på 6,5 milliarder svenske kroner i tredje kvartal, en oppgang fra 4,2 milliarder svenske kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 12,4 prosent i kvartalet.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 5,8 milliarder svenske kroner, og med dette slo Handelsbanken analytikernes forventninger med solid margin.

Kvartalsrapporten, som ble lagt frem tirsdag kveld, skulle i utgangspunktet bli publisert onsdag morgen. Men tidligere denne uken meldte Handelsbanken at offentliggjøringen av tallene ble fremskyndet til tirsdag etter børsens stengetid.

Forlater Danmark og Finland

I en påfølgende melding fremgår det at Handelsbanken vil avvikle virksomheten i Danmark og Finland, som til sammen står for 10 prosent av inntektene, 13 prosent av kostnadene og 8 prosent av driftsresultatet til konsernet.

Hovedmarkedene til banken er Norge og Sverige, samt Storbritannia gjennom et datterselskap.

«Forutsetningene for å drive lønnsom bankvirksomhet i forskjellige geografier har i dag endret seg betydelig sammenlignet med da Handelsbanken utvidet sin geografisk tilstedeværelse», fremgår det.

– Vi ønsker å være tilstede der vi har de beste forutsetningene for lønnsom vekst og en sterk markedsposisjon. Med dette styrker vi bankens ambisjoner for våre viktigste markeder som er Sverige, Norge og Storbritannia, sier Carina Åkerström, konsernsjef i Handelsbanken i pressemeldingen.

Handelsbanken Svensk bank- og finanskonsern.

Har en forvaltningskapital på over 3.200 milliarder svenske kroner hvorav brutto utlån utgjør 2.300 milliarder.

Konsernsjef Carina Åkerström tok over etter Anders Bouvin våren 2019.

Adm. dir. for den norske filialen Handelsbanken er Arild Andersen.

Største aksjonærer er Industrivärden og bankens ansatte gjennom The Oktogonen Foundation.

Handelsbanken er den fjerde største banken i Norge og har 43 kontorer rundt om i landet.

I Norge har Handelsbanken en markedsandel på 7,5 prosent i bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er den bare 3,3 prosent.

Rekordhøye inntekter

For den norske virksomheten endte tredje kvartal med inntekter på 1,12 milliarder kroner, noe som er historiens beste kvartal for banken.

Driftsresultatet ble 554 millioner kroner, en nedgang på åtte prosent fra tredje kvartal i fjor. Det skyldes noe høyere tap. Tapsavsetningene til Handelsbankens norske virksomhet var på 150 millioner kroner i tredje kvartal, en økning fra 46 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Samlede tap hittil i år er på 133 millioner kroner med en tapsgrad på 0,07 prosent.

I tredje kvartal alene vokste utlån til privatkunder med 1,2 prosent, og totale utlån er nå 108,7 milliarder kroner til privatkundene. Utlånsveksten til privatkundene har vært 4,1 prosent hittil i år.

– Vi har høye ambisjoner om å bli langt større i privatmarkedet i Norge, sier adm. direktør Arild Andersen.

Reduserer kredittrammene

Handelsbanken har i tillegg lånt ut 169 milliarder kroner til bedrifter i Norge, slik at totale utlån i Norge har vokst til 278 milliarder kroner. Veksten i bedriftsmarkedet har vært på 0,3 prosent hittil i år.

– En vekst på 0,3 prosent hittil i år i bedriftsmarkedet er svakt. Hvordan opplever dere låneetterspørselen?



– Forklaringen er at et fåtall større kunder har redusert kredittrammene sine i kjølvannet av pandemien. Vi mister ikke kunder, men opplever at gode kunder har realisert noen gevinster som medfører lavere trekk på kredittfasiliteter. Dette vil svinge i perioder, men underliggende er det et godt aktivitetsnivå, sier Andersen.