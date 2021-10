Danske Bank får på pukkelen av Finansinspektionen (FI), som ifølge en pressemelding onsdag mener banken «ikke i tilstrekkelig grad har vurdert risikoen for hvordan bankens produkter og tjenester i Sverige kan brukes til hvitvasking og finansiering av terror».

Banken må rette opp i disse manglene innen 30. juni 2022.

Manglene i Danske Banks arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering kommer ifølge FI frem i en undersøkelse som ble innledet i juni i fjor.

«Banken har tatt hånd om en del av manglene og presentert tiltaksplaner for blant annet den manglende allmenne risikovurderingen. (...) FI ser det likevel slik at banken bruker for lang tid på å gjennomføre tiltakene», heter det.